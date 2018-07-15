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15 Temmuz 2018 14:06

Kars’ta ayının saldırısına uğrayan köylü hayatını kaybetti

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde tarlada ayının saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Kars’ta ayının saldırısına uğrayan köylü hayatını kaybetti

15 Temmuz 2018 14:06


Edinilen bilgiye göre, Sarıkamış’a bağlı Başköy köyünde yaşayan Emin Bozkurt’un tarladan geri dönmemesi üzerine köylüler arama çalışması başlattı. Tarlaya gelen köylüler, Bozkurt’un vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Bozkurt’un vücudunda ayı pençesi izlerine rastlandı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bozkurt’un cenazesi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.




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