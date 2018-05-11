Kars’ta bakan ayrıcalığı yaşanıyor

Dünya projesi olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının faaliyete geçmesi, Lojistik Merkez inşaatının hızla devam etmesi ve şehirlerarası ve şehir içi yolların Bakan Ahmet Arslan’ın talimatlarıyla başta kaldırımlar olmak üzere sıcak asfalt yapılması vatandaşların yüzünü güldürdü.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Karslılara verdiği sözleri tek tek yerine getiriyor. Karayolları ağı içerisinde olmamasına rağmen Bakan Arslan’ın talimatlarıyla Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nce şehiriçi yollar ve kaldırımlar sökülerek yeniden yapılıyor. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nce geçen yıl baştan aşağıya yenilenen Faikbey Caddesi yanı sıra inşaat sezonun başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Caddesi de sökülerek baştan aşağı yenileniyor.

Cumhuriyet Caddesi’nin yıllarca el vurulmayan kaldırımları sökülerek modern bir şekilde yapılırken, cadde ise sıcak asfalt oluyor.

Cumhuriyet Caddesi’nde yapılan yol ve kaldırım çalışmalarından memnun olduklarını belirten vatandaşlar, belediyenin yapması gerek şehir içi yol ve kaldırımlarının Bakan Arslan’ın talimatlarıyla Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nce yapıldığını ifade ettiler.

Cumhuriyet Caddesi’nin bir kısmına yıllarca el vurulmadığına dikkat çeken vatandaşlar, “Belediye’nin yapması gereken yol ve kaldırımları karayolları yapıyor. Bakanımız olmasa yollarımız yapılmayacaktı. Şuan da çok güzel kaldırım yapılıyor. Kaldırımlarda engelliler için de dizayn ediliyor. Bizler yürütülen çalışmalardan çok memnunuz. İnşallah kısa sürede yol ve kaldırımlarımız tamamlanır. Çünkü Türkiye’nin hiçbir şehrinde yol ve kaldırım sorunu kalmadı. Bu sadece Kars’ta var. Her ne hikmetse Kars’ta yollar ve kaldırımlar bir türlü bitirilemiyor” dediler.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nce Cumhuriyet Caddesi’nde yürütülen çalışmalarda önce kaldırımlar yapılıyor. Modern bir şekilde yapılan kaldırımlarda engelliler de unutulmadı. Kaldırımların tamamlanmasıyla birlikte Cumhuriyet Caddesi sıcak asfaltla kaplanacak.

Karayolları tarafından yapılan çalışmalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Vatandaşlar uzun yıllar sonra modern kaldırım ve caddeye kavuşmanın sevincini yaşıyor.