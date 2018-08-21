Kars’ta Bayram Namazında camiler doldu taştı

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camileri dolduran vatandaşlar, Vali Rahmi Doğan ile birlikte bayram namazını kıldı. Türkiye’de bayram namazının en erken kılındığı illerden birisi olan Kars’ta, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Güneşin doğmasıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, imam öncülüğünde getirilen tekbirlerin ardından bayram namazı kıldı. Evliya Cami de bayram namazını kılan vatandaşlar Kars Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Protokol üyeleriyle bayramlaşan Karslılar daha sonra kendi aralarında bayramlaştı.

Bayramlaşma töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan Kars Valisi Rahmi Doğan, bayramın kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yoğunlaştığı günler olduğunu söyledi.

Doğan, “Rabbime şükürler olsun ki huzur içerisinde millet olarak Kurban Bayramını idrak ediyoruz. Bu bayramda kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin yüceldiği günler olmasını temenni ediyoruz. Bugün Arafat’ta, bugün Mina’da şeytan taşlamada hacılarımız var, Allah onlara kolaylık nasip etsin ve haclarını kabul etsin. Bayramlarda sıla-i rahimi unutmamak lazım, büyükleri ziyareti ihmal etmemek lazım” dedi.

Doğan, “Milletimizin en temel değerlerinden olan; sevgi, saygı ve kardeşlik duygularıyla yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı bir kurban bayramına daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.” diyen Vali Doğan, “Toplumsal hayatımızın simgeleşen günlerinden biri olan ve insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı dini bayramlarımız; millet olarak birbirine kenetlenmemizi sağlayan, sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin dayanışmanın ortak noktası, milli, manevi ve dini duyguların sevgi ve barışla harmanlandığı, millet olma şuurunun kuvvetlendiği çok önemli ve özel günlerdir. Bizler de bu müstesna günlerde dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, birbirimizi sevgiyle kardeşçe kucaklamalı, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın gereği olarak; eş-dost-akraba ve büyüklerimizi ziyaret etmeli, ihtiyaç sahibi muhtaç ve kimsesizlere yardım elimizi uzatarak kurban bayramını anlamına ve amacına uygun bir şekilde kutlamalıyız. Unutmamalıyız ki sevinçler ve mutluluklar paylaştıkça artar, üzüntüler ve acılar da paylaşıldıkça azalır. Milletimizin birlik ve beraberliği uğruna hayatını kaybeden şehitlerimizi anmak, gazilerimize duyduğumuz şükranı her fırsatta dile getirmek bizim millet olarak edindiğimiz en önemli hasletimizdir. Bu bağlamda; vatanın bölünmez bütünlüğü ve ülkemizin bekası için bizlere bu topraklarda huzur ve güven içinde bayramlar yaşatan tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan bir kez daha rahmet, değerli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Karslı hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin kurban bayramını kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik, hoşgörü ve huzur getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen bayramlaşma törenine Kars Valisi Rahmi Doğan, 14’ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın katıldı.