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31 Aralık 2016 12:15

Kars’ta ‘Bilgi Güvenliği Farkındalık’ eğitimi

Kars’ta ‘Bilgi Güvenliği Farkındalık’ eğitimi

31 Aralık 2016 12:15

Kars İl Sağlık Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanlarına ‘Bilgi Güvenliği Farkındalık’ eğitimi verildi.
Halk Sağlığı Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitimde; hayatın her alanında insanların karşısına çıkan, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon bu araçları birbirine bağlayan internette gelişen güvenlik çözümlerine karşı yeni saldırı türleri ve araçları da geliştirildiği ve bu kapsamda Bilgi Güvenliği konusunda yeterli dikkat ve özenin gösterilebilmesi amacıyla eğitim düzenlendi.
Bilgi Güvenliği Farkındalık eğitiminin devamı olarak İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü Nursel Karakurt, Kars İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışan personellerine bilgi ve deneyimlerini anlattı.
İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü Nursel Karakurt, eğitiminde; “Bilgi Güvenliği Politikaları, Dahili ve Harici Tehdit Unsurları, Bilgi Güvenliği İhlali, Şifre Güvenliği, Sosyal Medya,Sosyal Mühendislik ile e-posta Kullanımı ve Güvenliği" konularında personele slayt gösterisi ve videolu görsellerle bilgilendirdi.
Sağlık çalışanlarını günlük hayatta ve mesai saatleri boyunca sosyal medyada karşılaşılabilecek olumsuz koşullara karşı uyarıldığı ve kötü niyetli sosyal medya saldırganlarına maruz kalmamaları için alınması gerekli tedbirleri görsel materyallerle anlatıldığı eğitime; İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü Psk. Sacide Kılıç, Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürü Dr. Berkay Nazlı ve Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Yaşar Ayırkan, ve personeller katıldı.



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