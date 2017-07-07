Kars’ta Bülent Daşdelen Kurumlararası Futbol Turnuvası başlıyor

Turnuva sorumlusu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İl Temsilcisi Metin Rıza Akıl, bu yıl ki turnuvanın çok anlamlı olduğunu söyledi.

Akıl, “Merhum Bülent Daşdelen adını yaşatmak için yapılan bu turnuvanın genç kuşaklarda Bülent kardeşimizin spor sevgisi ve spor ruhunu anlatma adına güzel bir organizasyon olacaktır. Bu anlamda tüm katılımcı kurumlara başarılar dilerim” dedi.

Akıl, ayrıca, 7 Temmuz 2017 Cuma günü Halitpaşa Sentetik Saha’da saat 16.00’daki açılış müsabakasına tüm Kars halkını davet etti.