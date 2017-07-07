Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 08:55

Kars’ta Bülent Daşdelen Kurumlararası Futbol Turnuvası başlıyor

Kars sporuna uzun yıllar hizmet veren merhum Bülent Daşdelen anısına düzenlenen “Kurumlar Arası Futbol Turnuvası” başlıyor.

Kars’ta Bülent Daşdelen Kurumlararası Futbol Turnuvası başlıyor

07 Temmuz 2017 08:55


Turnuva sorumlusu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İl Temsilcisi Metin Rıza Akıl, bu yıl ki turnuvanın çok anlamlı olduğunu söyledi.


Akıl, “Merhum Bülent Daşdelen adını yaşatmak için yapılan bu turnuvanın genç kuşaklarda Bülent kardeşimizin spor sevgisi ve spor ruhunu anlatma adına güzel bir organizasyon olacaktır. Bu anlamda tüm katılımcı kurumlara başarılar dilerim” dedi.


Akıl, ayrıca, 7 Temmuz 2017 Cuma günü Halitpaşa Sentetik Saha’da saat 16.00’daki açılış müsabakasına tüm Kars halkını davet etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
KARS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:21
  • Güneş :04:37
  • Öğle :12:24
  • İkindi :16:23
  • Akşam :19:49
  • Yatsı :21:46
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!