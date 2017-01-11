Kars’ta buz pistine dönen yollar kazalara sebep oluyor

Kars’ta buz pistine dönen yollar çok sayıda trafik kasına neden oldu.

Kentte kar yağışının ardından buzlanan yollar trafik kazalarını da peşinden getirdi. Son günlerde çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği Kars’ta sürücüler yetkilileri göreve çağırdı. Yayların dahi karşıdan karşıya geçerken korktuğu buzlu caddelerin ne zaman temizleneceği ise merak ediliyor.

Kar yağışının ardından kentte etkili olan soğuk hava buzlanmaya neden oldu. Yollarda oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşatırken, .çok sayıda araç buzlanan yolda kayarak başka araca çarptı. Özellikle Atatürk Caddesi Faikbey Caddesi bağlantısı, Cumhuriyet Caddesi, İnönü Caddesi ve hemen hemen tüm ara cadde ve sokaklarda yollar adeta buz pistine dönmüş. Özellikle akşam saatlerinde ve sabah erken saatlerde buzlanan caddeler sürücülere ecel terleri döktürüyor.

Yetkililerin buzlanan yollara çözüm bulmasını isteyen sürücüler, “Kars’ın hemen hemen bütün caddelerinde buzlanma mevcut. Yetkililer bunu görmüyor mu? Neden önlem alınmıyor. Yazık değil mi? Hem malımız gidiyor, hem de canımız” diyerek tepki gösterdiler.

Öte yandan Kars’ta son bir ay içerisinde trafik kazalarında artış oldu. Son bir ayda 100’e yakın trafik kazası meydana gelirken, bunlardan yüzde 90’nına caddelerde ki buzlanmanın sebep olduğu ortaya çıktı.