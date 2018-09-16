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Kars'ta Caferiler İmam Hüseyin'i mersiyeler okuyarak anıyor

İslam dünyasının en büyük matemi sayılan Hz.

Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ile 72 arkadaşı Kerbela'da şehit edilişinin 1379'ncu yıl dönümünde Kars'ta mersiyeler okunarak anılıyor.


Caferiler, Muharrem ayının 1. gününden itibaren Hz. Muhammed'in torunu İmam Hüseyin'in şehit edilişinin 1379. yılının matemini tutacak ve Muharrem ayı boyunca sünnet, düğün ve benzeri tören yapmıyor.


Kars'ta Caferiler, İmam Hüseyin'in şehit edilişini camilerde Kerbela olayı teferruatlı anlatılarak, mersiyeler okuyarak ve sine vurarak anıyor. Muharrem ayının 10. gününe kadar camilerde devam edecek matem merasimleri, Aşure Günü'nde alanlara taşınacak.

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