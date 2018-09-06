Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından Kars’ta düzenlenen, ‘Çalışma Hayatındaki Güncel Gelişmeler” konulu eğitim seminerine katılan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye’nin üzerinde oyun oynandığına dikkat çekti.

“Türkiye’nin üzerinde 100 yıldır oyun oynanıyor”

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen eğitim seminerinde konuşan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye’nin üzerinde 100 yıldır oyunlar oynandığını ve 100 yıldır bu oyunların bitmediğini söyledi.

Atalay, “Şimdi kriz, işte ülkede doların önümüze getirdiği tablo ortada, şimdi askeri ücretli kaç dolar alıyordu. Şimdi kaç dolar alıyor. Bunu biliyorum. Ülke bir yangın yeri şuanda, bunu menfaate dönüştürmemek lazım. Çünkü beraber yaşıyoruz. Biz bu ülkede, şimdi ben çıkıp dersem ‘şu kadar dolar alıyorduk. Şimdi bu kadar dolar alıyoruz’ dersem ne farkımız olur. Yerine ne gelecek. Onun bugün zamanı değil. Bunun zamanı ne zaman biliyor musunuz. Sene sonunda askeri ücret toplantısı var. Orda bunu yerine getirmek zamanı, ama şuanda ülke yangın yeri, işçisinden, işverenine, muhalefetinden, iktidarına kadar herkes elini taşın altına koyması gerekiyor. Konuşmak kolay, ne yerine gelecek. Bunda topyekun mücadele gerekiyor. Bu ülkenin üzerinde 100 yıldır oyun devam ediyor. 100 yıldır hiç oyun bitmiyor. 30 senedir teröre harcadığımız parayı harcamasaydık. 3 tane Almanya olurdu. Amerika’nın, Almanya’nın asker ölmüş, polis ölmüş, umurunda değil. Bunlar terör örgütlerine silah veriyorlar. Para veriyorlar. Akıl veriyorlar. Moral veriyorlar. Diyorlar ki devem edim. Hiç umurunda değil bunların” dedi.

“ Türkiye üzerinde başka bir savaş başlattılar, ekonomik savaş”

Daha sonra söz alan AK Parti Kars Milletvekili ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye ile baş edemeyenlerin şimdi başka bir savaş başlattığını ifade etti.

Bakan Ahmet Arslan, “Özellikle bulunduğumuz dönemde, bulunduğumuz ortamda, 17-25 Aralık olayları ile 15 Temmuz hain darbe girişimiyle, ondan sonraki iş ve işlemleriyle Türkiye ile baş edemeyenler, Türkiye’nin 81 milyonun kardeşliğine, birliğine, beraberliğine, helal getiremeyenler şimdi başka bir lavaş başlattılar. Ekonomik savaş. Biz bunu hep söylüyorduk. Hep diyorduk ki, ‘arka planda birileri var. Arka planda bu oyunu tezgahlayanlar var. Bu oyunla birlikte Türkiye’yi diz çöktürmek isteyenler, Türkiye’yi onların sözünden çıkmayan ülke haline getirmek isteyenler var’ diyorduk. Birleri inanıyordu. Birleri inanmıyordu. Ne yazık ki haklı çıktık. Amerika Birleşik Devletlerinin başkanı çıktı alenen, halkın önünde, televizyonların önünde dedi ki, ‘Türkiye ile savaştayız.’ Ekonomik savaş devam ediyor. Ve ekonomik savaş şuanda daha çok bir olmamız, daha çok birlik olmamız, daha çok birlikte hareket etmemiz gereken bir dönemde olduğumuzu bize gösteriyor” diye konuştu.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından Kars’ta düzenlenen, ‘Çalışma Hayatındaki Güncel Gelişmeler’ eğitim seminerinde AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç ve Kars Valisi Rahmi Doğan’da birer konuşma yaptı.

Eğitim semineri, Hacettepe Üniversitesinden Doç. Dr. Gökhan Erbaş’ın, ‘Taşeronlaşma ve İş Hukukunda Arabuluculuk’, İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi’nden Dr. Özkan K. Karadağ’ın, ‘İş Kazaları ve meslek hastalıkları’, Ankara Üniversitesi’nden Dr. Ersun Civan’ın ‘Çalışma Hayatındaki Güncel Sorunların İş Kanunu ve Sendikalar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirmesi’ sunumlarıyla devam etti. ‘Çalışma Hayatındaki Güncel Gelişmeler’ eğitim seminerine yarın da devam edilecek.