Kars'ta çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim yapıldı

Kars'ta polis ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 40 ekip ve 138 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, toplam 437 şahsın GBT kayıtları sorgulanıp, bir şahsın üzerinde 2.05 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen madde ele geçirilerek hakkında işlem yapıldı. Toplam 92 umuma açık işyeri kontrol edilerek, 100 tanesi okul servisi olmak üzere toplam 204 araç kontrol edilip, 3 araca toplamda 324 TL para cezası uygulandı.