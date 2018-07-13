Kars’ta, “Çocuklarımız Güvende-2” asayiş uygulaması

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce il merkezi ve ilçelerinde 33 ekip ve 100 personelin katılımı ile eş zamanlı gerçekleştirilen “Çocuklarımız Güvende-2” adlı asayiş uygulamasında; toplam 581 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamada 33 işyeri kontrol edildi, Silahlı tehdit suçundan aranan 1 kişi yakalandı. Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan aranan 1 kişi yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca zanlıya 20.000 TL idari para cezası uygulandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan asayiş uygulamasında 35 araç kontrol edilirken,1 araca 2 bin 018 TL para cezası kesildi.

Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce asayiş uygulamalarının aralıksız yapılacağı bildirildi.