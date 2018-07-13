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13 Temmuz 2018 10:34

Kars’ta, “Çocuklarımız Güvende-2” asayiş uygulaması

Kars’ta 33 ekip, 100 polisin katılımıyla “Çocuklarımız Güvende-2” asayiş uygulaması yapıldı.

Kars’ta, “Çocuklarımız Güvende-2” asayiş uygulaması

13 Temmuz 2018 10:34


Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce il merkezi ve ilçelerinde 33 ekip ve 100 personelin katılımı ile eş zamanlı gerçekleştirilen “Çocuklarımız Güvende-2” adlı asayiş uygulamasında; toplam 581 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamada 33 işyeri kontrol edildi, Silahlı tehdit suçundan aranan 1 kişi yakalandı. Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan aranan 1 kişi yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca zanlıya 20.000 TL idari para cezası uygulandı.


Kars Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan asayiş uygulamasında 35 araç kontrol edilirken,1 araca 2 bin 018 TL para cezası kesildi.


Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce asayiş uygulamalarının aralıksız yapılacağı bildirildi.




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