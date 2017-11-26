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26 Kasım 2017 09:51

Kars’ta çocukların kızak keyfi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 15’e düşmesiyle vatandaşlar için kış çileye dönüşürken, çocuklar için eğlence oldu.

Kars’ta çocukların kızak keyfi

26 Kasım 2017 09:51


Sarıkamış’ta kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kızaklarla kaymanın keyfini doyasıya yaşadı. Her defasında yorulmadan tepeye çıkarak kayan çocukların eğlencesi ilginç görüntüler oluşturdu. Kızakla kayan Muhammed Çolak, arkadaşlarıyla birlikte eğlendiklerini belirterek, “Kar yağdı çok mutluyuz. Arkadaşlarımızla okuldan çıktık kızağın keyfini çıkarıyoruz. Çok mutluyuz” dedi.


Hava sıcaklığının eksi 15’i bulduğu Sarıkamış’ta soğuğa aldırış etmeden kayan çocuklar, düşe kalka kayarak eğlendi. Daha sonra evlerinin yolunu tutan çocukların mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.




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