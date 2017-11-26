Kars’ta çocukların kızak keyfi

Sarıkamış’ta kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kızaklarla kaymanın keyfini doyasıya yaşadı. Her defasında yorulmadan tepeye çıkarak kayan çocukların eğlencesi ilginç görüntüler oluşturdu. Kızakla kayan Muhammed Çolak, arkadaşlarıyla birlikte eğlendiklerini belirterek, “Kar yağdı çok mutluyuz. Arkadaşlarımızla okuldan çıktık kızağın keyfini çıkarıyoruz. Çok mutluyuz” dedi.

Hava sıcaklığının eksi 15’i bulduğu Sarıkamış’ta soğuğa aldırış etmeden kayan çocuklar, düşe kalka kayarak eğlendi. Daha sonra evlerinin yolunu tutan çocukların mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.