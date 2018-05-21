Kars’ta, dolandırıcı çetesi çökertildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte ve karşılıksız çeklerle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişiyi takibe aldı. Takip çalışmaları sırasında bu kişilerle hareket eden 3 şüphelinin, internet siteleri üzerinden satılan araçları karşılıksız ve sahte çeklerle satın aldıklarını belirleyen polis, operasyon için düğmeye bastı.

Yaptıkları titiz çalışmayla mağdurları, araçlarına değerinin üzerinde para verme vaadiyle dolandırdıklarını saptayan ekipler, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Kars, Ankara, Antalya ve Trabzon’da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi yakalayarak Kars’a getirdi.

“Dolandırıcılık çetesi nasıl tespit edildi”

Kars’ta 2 ayrı araç satışı sonrası meydana gelen dolandırıcılık olayının yöntemlerinin aynı olması üzerine belirtilen eylemin organize bir suç örgütü tarafından yapılabileceği değerlendirilerek Kars C. Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği’nce yürütülen projeli çalışma kapsamında; internet siteleri üzerinde araçlarını satışa çıkaran müştekilerin araçlarını illegal yöntemlerle elde ettikleri karşılıksız-sahte çek ile satın almak suretiyle müştekileri dolandırdıkları ve karşılıksız çek temin ederek haksız gelir elde ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik teknik ve operasyonal çalışma başlatıldı.

“Karşılıksız çekler nasıl bulunuyordu?”

Çete, batmak üzere olan şirketlerin çekleri miktarına göre yüzde 10 ile yüzde 20 oranında komisyon alınarak elde etmiş, ilk etapta çekler müşteri tarafından bankalara sorulduğunda daha önce ödendiği şirketlerin güvenilir olduğu belirtiliyor, ancak şirketler iflası 2 ay içerisinde oluştuğundan dolayı araçlarını satan şahıslar dolandırıldığını geç anlıyorlardı.

Aradıkları şahıslar ile konuşmalarında dini ve milli değerleri ön plana çıkararak güven tesis ediyor, konuşma aralarında namaz vakti geldiği için konuşmayı kesmek zorunda olduğunu beyan ediyorlar, işadamı görüntüsü veriyorlar ve satıcının güvenini kazanarak, verecekleri karşılıksız çekle araçları satın alıyorlardı.

“Paraları eğlence yerlerinde kadınlarla harcadılar”

Yapılan takipler sonucunda araç sahiplerinden aldıkları aracı birkaç saat içerisinde değerinden yüzde 10 ile 15 aşağı sattıkları ve örgüt üyelerinin paraları aralarında paylaşarak eğlence mekanlarında kadınlarla harcadıkları ortaya çıktı.

Günde yaklaşık 20’ye yakın araç sahibini arayarak vadeli çekle dolandırma girişiminde bulunan çete, zaman zamanda dolandırıcıların niyetini anlayan araç sahipleri, “Kardeş çok sağol bizim kendi dolandırıcımız var, başkasına dolandırıldığımız zaman gönül koyuyor” dedikleri ise dikkat çekerek kayıtlara girmiş.

Polis teknik takip sırasında dolandırılmak üzere olan 25 kişiyi uyararak dolandırılmalarını önledi. 25 kişinin yaklaşık 1.300.000 TL.’sini polisin uyarmasıyla çeteye kaptırılmasının önüne geçildi.

“Teknik takip 3 ay sürdü”

Kars Asayiş Şube Müdürlüğü’nce yaklaşık 3 ay süren Teknik ve Fiziki takip sonucu operasyon kararı alındı. Kars’ın aralarında olduğu 4 ayrı ilde 6 ayrı olaya karıştığı tespit edilen ve yeni dolandırıcılık olaylarına karışmak üzere Ankara’ya giden 3 kişi, Antalya’da 2 kişi ve Trabzon’da ise 1 kişiye eşzamanlı olarak operasyon düzenledi. Yakalanan şüphelilerin araç ve üst aramalarında yaklaşık yeni dolandırıcılık olaylarında kullanılmak üzere 328.300 TL. değerinde çek ve senet ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Kars’a getirilen ve Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan Ö.B., İ.Ş., K.Y., M.T., M.D. ve İ.K. Kars Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi.