Kars'ta dolu yağışı etkili oldu

Kars'ta öğleden sonra etkili olan dolu yağışı etrafı bir anda beyaza bürüdü. Doludan kaçan vatandaşlar ise araçlarıyla birlikte petrol istasyonlarına sığındı.

Kars'ta etkili olan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu, bir anda etrafı beyaza bürüdü. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise bir anda ne yapacağını şaşırdı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu cadde ve sokakları da sular altında bıraktı.

Kent merkezinde yağan dolu yüksek kesimleri de beyaza bürüdü.