Kars’ta “Dünya Azerbaycanlıları ve Haydar Aliyev”

Azerbaycan Cumhuriyetinin Kars Başkonsolosluğu tarafından Kars Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde “Dünya Azerbaycanlıları ve Haydar Aliyev” konulu program düzenlendi.

Saygı duruşunun ardından iki kardeş ülkenin istiklal marşlarının okunmasıyla başlayan programda Kars Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Recep Uğurluel, programın açılış konuşmasını yaptı.

Uğurluel, iki ülkenin kardeş olduğunu ve Azerbaycan halkının kederini de sevincini de paylaştıklarını dile getirdi.

Programda, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guluyev, Doç. Dr. Ellada Gerayzade, Kars Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih öğretmeni Gökay Şimşir, Edebiyat öğretmeni Abdullah Duman “Dünya Azerbaycanlıları ve Haydar Aliyev” konulu konuşma yaptı.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guluyev, Azerbaycan halkı için birliğin, beraberliğin, hemşeriliğin ve dayanışmasın ne kadar önemli olduğunu ifade ederek, bu birlik ve beraberlikte Azerbaycan’ın Ulu önderi olan Haydar Aliyev`in katkıları olduğunu belirtti.

Başkonsolos Guluyev, “1989 yılı 31 Aralık Sovyetler Birliği’nin çöküşü döneminde Aras Nehri’nin her iki tarafındaki Azerbaycan halkı olarak Azerbaycan’ın vahit bir millet olduğunu dünyaya duyurdular. Bununla, dünya çapında Azerbaycan’ın birlik gününün ilk kıvılcımları çakılmış oldu. Halkın birliğe ve hemreyliye ihtiyacı olduğu bu günü ise büyük önder Haydar Aliyev tarihi bir güne çevirdi. Bağımsızlığını kazandıktan kısa zaman sonra büyük bir hızla gerçekleştirilen stratejik faaliyet metodları halkın birliğndeki ilk ve önemli bir dönemin başlangıcı oldu. Daha Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclisinin başkanıyken imzaladığı “Dünya Azerbaycanlılarının hemreyliyi ve birliyi hakkında”ki kararla bugün Dünya Azerbaycanlıları için kutsal bayram olan hemreylik gününü Azerbaycanın devlet bayramı olarak ilan etdi. Bu kararıyla Dünya Azerbaycanlıları arasında Azerbaycanın geleceğine inam ve umut ışıkları yaktı. Dolayısıyla uzun yıllardan beri hasretinde olduğumuz milli birliyin, hemreyliyin, milli dayanışmanın gerçek çizgisini belirleyen Azerbaycançılık idolünü biçimlendiren başlangıç noktası bu karar oldu. Aslına bakılırsa, bu bayramla dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan soydaşlarımız arasında idolojik birleşmenin temeli kondu. 2001 yılının Kasım ayında Haydar Aliyev’in özel girişimiyle Dünya Azerbaycanlılarının 1’nci Kurultayı geçirildi. Kurultayın, çeşitli ülkelerde Azerbaycanlı topluluklarının müteşekkillik ve feallığının artmasında ciddi rölu oldu” dedi.

Nuru Guliyev, “Bununla birlikte Vatandan kenarda yaşayan soydaşlarımızın tarihi vatanları olan Azerbaycanla ilişkilerinin genişlenmesine tesiri artdı. 2006 yılında dünya Azerbaycanlılarının 2-ci Kurultayı Baküde geçirildi. Kurultayda Dünya Azerbaycanlılarını Azerbaycançılık amacı yolunda birleşmeye davet eden İlham Aliyev dünyanın her köşesinde yaşayan 50 milyondan fazla Azerbaycan halkına ülkenin güçlenmesi için kendi katkılarını sunma çağrısında bulundu. 2011 yılında Dünya Azerbaycanlılarının 3-Kurultayı ise Dünya Azerbaycanlılarının bir arada olmasına daha büyük bir tekan verdi. Diğer kurultayların yanısıra bu kurultayda da Azerbaycan devletinin hızlı gelişiminde halkımızın birlik ve hemreylik içinde olmasının büyük katkısı olduğu vurgulandı. 2016 yılının Haziran ayında Dünya Azerbaycanlılarının 4-cü Kurultayı başkent Baküde geçirilmişdir. Kurultayda Azerbaycanın bu milli birlik sayesinde dünyanın dev projelerini nasıl hayata geçirdiği önemle vurgulandı. Temeli ulu önder Haydar Aliyev tarafından atılan bu milli çizgi bugün Azerbaycan halkının inamlı oğlu sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyevin rehberliyi ile güvenle yürütülmektedir. Dolayısıyla, Hemreylik günü halkımızın birlik şuarının sembolik günüdür. Gün geçtikce daha hızlı gelişen bağımsız Azerbaycan ise bütün dünya Azerbaycanlıları için cazibe merkezi haline dönüşmüşdür. Dünyanın her yerinden sesi gelen soydaşlarımız ise Azerbaycançılık amacı etrafında milli birlik ve hemreylik sergileyerek, bütün yeteneklerini bu ulu amaç uğrunda seferber etmektedirler” diye konuştu.

Program Kars Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat öğretmeni Abdullah Duman ve öğrencilerin Azerbaycan isimli şiirini okumasıyla sona erdi.