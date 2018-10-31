Kars'ta eksi 10'da kurtuluş coşkusu

30 Ekim Gazi Kars'ın Düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü eksi 10 derece soğukta coşkuyla kutlandı. Sahne alan Türkücü Yudum ise kurtuluş gecesinde birbirinden güzel Türkülerle Karslıları kendinden geçirdi.

Kars Belediye Başkanlığınca düzenlenen 30 Ekim Gazi Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü ekinlikleri Kars Kalesi eteklerinde mehteran ekibinin gösterisiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, “İlimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlama onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan tam 98 yıl önce Kars Kalesi'ne şanlı Türk bayrağını 34'üncü Alay subaylarından Yüzbaşı Abdurrahman Bey yeniden çekmesiyle Gazi Kars esaret zincirlerini kırıp, vatan toprağının bir parçası olmuştur. Rus ordusu ve Ermeni çetecileri tarafından 43 yıl işgal altında kalan Gazi Kars'ımız bu süreç içerisinde hiçbir zaman esareti kabul etmemiş, Milli Mücadele'nin başladığı ilk günlerden itibaren kurtuluş için hazırlıklara başlamıştır” dedi.

Karaçanta, “30 Ekim 1920'de Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa ve emrindeki 9'uncu Kafkas Tümeni Kars'a girerek Kars'ın ahalisi ile birlikte Rus ordusu ve Ermeni çetecilerinin işgaline karşı bir zafer elde etmişlerdir. Gazi Kars'ımızı 43 yıl sonra bağımsızlığına kavuşturmuşlardır. Bu olay Kurtuluş Savaşı'mızın da ilk askeri zaferi olmuştur. Milli Mücadelenin ilk yıllarında Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşu Doğu Cephesi'nde kazanılan zafer, diğer cephelere de moral kaynağı olmuştur” diye konuştu.

Başkan Murtaza Karaçanta'nın konuşmasının ardından Kar-Sad sanatçıları sahne aldı. Sanatçıların seslendirdiği türkülere protokol üyeleri soğuk havada halay çekerek eşlik etti. Kafkas ekibinin gösteriyle doruğu çıkan etkinlikte son olarak Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Yudum sahne aldı. Yudum seslendirdiği bir birinden güzel türkülerle sevenleri coşturdu. Yudum'un türkülerine eşlik eden vatandaşlar, Kurtuluş Günü'nü doya doya yaşadı.

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü Kars Kalesi'nden yapılan havai fişek gösteriyle son buldu. Kars Kalesi etekleri havai fişeklerle ışıklandı.

Geceye, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.