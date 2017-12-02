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02 Aralık 2017 22:20

Kars’ta eksi 20 derece soğukta Beşiktaş’ın galibiyetini kutladılar

Süper Lig’de 14.

Kars’ta eksi 20 derece soğukta Beşiktaş’ın galibiyetini kutladılar

02 Aralık 2017 22:20

haftanın derbi mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Park’ta Galatasaray’ı 3-0 mağlup etmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar eksi 20 derece soğukta Kars’ta, sokaklara döküldü.


Soğuk havanın hüküm sürdüğü Kars’ta, Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Alvaro Negredo’nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Hakemin düğüyle caddelere dökülen siyah-beyazlı taraftarlar, Faikbey Caddesi üzerinde bulunan at heykeli önünde toplanarak galibiyeti soğuk havaya aldırış etmeden kutladı.


Adeta nefeslerin donduğu kentte Beşiktaşlı taraftarlar daha sonra aynı cadde üzerinde bulunan aslan heykelinin önüne geldi. Burada Aslan heykeline çıkan taraftarlar sloganlar atarak, şampiyonluk şarkıları söyledi ve adeta soğuk havada kendilerinden geçtiler.


Yaklaşık yarım saat sürek kutlamaların ardından Beşiktaşlı taraftarlar sessizce dağıldı.




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