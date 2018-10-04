Kars'ta erişte kesimi başladı

Kars'ta kış sofralarının vazgeçilmez yemeklerinden olan ‘erişte' kesilerek iplerde yerini almaya başladı.

Havaların soğumasıyla birlikte Kars'ta kış hazırlıkları yavaş yavaş başladı. Kış sofralarında yerini alan erişte imece usulü kesiliyor. Kent merkezinde bir araya gelen kadınlar, kestikleri erişteleri ipe sererek kurutmaya çalışıyor. Kentte 3-4 komşunun yardımlaşmasıyla kesilen ve tellere asılan erişteler renkli görüntüler oluşturuyor. Sabah erken saatlerde başlayan erişte kesimi öğlenden sonra bitiyor.

Ortaklaşa erişte kestiklerini belirten Yeter Demiral, "İmece usulü yapıyoruz. 3-4 ev toplanarak birlikte yapıyoruz. Her gün birimize, erişteyi kesip fırında kavurduktan sonra kutularda saklıyoruz. Kışın da ihtiyacımız olduğunda hazır yemek gibi su kaynatıp, sonra tereyağı ile deme koyuyoruz. Daha sonra da altına patates koyarak pişiriyoruz. Kesinlikle her evde erişte vardır" dedi.

Bir evde toplanan kadınların birisi hamur açarken, birisi de erişteleri makinede kesiyor. Bir kadın ise kesilen erişteleri tele asarak kurutuyor. Ortaklaşa kesilen erişteler daha sonra komşular arasında bölünüyor.

Kars'ta kar yağdıktan sonra sofralarda yerini alan eriştenin özellikle pilavı ve çorbası yapılıyor. Bazı vatandaşlar ise kestikleri eriştelerden kent dışında yaşayan akrabalarını gönderiyor.

Erişte pilavı

Kars yöresinde genellikle beyaz pirinç kullanılmıyor. Pilavlarda bulgur ya da erişte tercih ediliyor. Erişte pilavı da erişte ve mercimek katılarak yapılıyor. Önce mercimekler haşlanıyor, acı suyu dökülen mercimeklerin içine erişte katılıyor. Kaynatılarak süzülürken tereyağında halka halka doğranan patatesler kızartılıyor ve erişte mercimek karışımının üzerine dökülüyor. Sonra bu karışım kısık ateşte bir kere daha pişiriliyor.