Kars’ta FETÖ’den aranan bir kişi yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nün 26 ekip, 100 polis ile yaptığı “Huzurlu Sokaklar 2018/1” asayiş uygulamasında 490 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 40 umama açık işyerinin kontrol edildiği asayiş uygulamasında hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olama suçundan aranması bulunan 1 kişi yakalandı. Ayrıca ‘Basit Yaralama’ suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası olan 1, ‘Ailenin Korunması’ suçundan 3 gün hapis cezası olan 1 ve basit yaralama suçundan aranan 1 olmak üzere toplama 3 kişi yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

“Huzurlu Sokaklar 2018/1” asayiş uygulamasında 17 park, otogar, cami ve halkı açık alanlar kontrol edildi. Sokaklarda dilencilik yapan 8 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan asayiş uygulamasına vatandaşlar tam destek verirken, asayiş uygularının devam edeceği bildirildi.