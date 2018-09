Kars'ta Gaziler Günü törenle kutlandı

Üzerinde yaşadığımız vatan toprakları için en değerli varlığı olan canlarını ortaya koyan ve bu özverinin nişanını bedeninde gururla taşıyan gazilerimizin şeref günü olarak kabul ettiğimiz “19 Eylül Gaziler Günü” tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da düzenlenen törenle kutlandı.

Düzenlenen programa Kars Valisi Rahmi Doğan, 14 Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Yüksel Öztürk, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, kamu kurum-kuruluşlarının yöneticileri, gaziler ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Valilik Makamı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konulması ile başlayan tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajının okunmasının ardından İrem Fatma Ateş “Ya Gazi Ol, Yaş Şehid” şiirini okudu. Ateş'in okuduğu şiir duygulu anların yaşamasına neden oldu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Yüksel Öztürk günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaparak, “Çağın koşullarına, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ancak tarih bilinciyle mümkündür. Türk milletinin her ferdi, yaşadığı hayatın geçmişte edinilen tecrübelerin bir sonucu olduğunu bilir. Bu bakış açısıyla gazilerinin ve şehitlerinin hatırasını canlı tutar. Onların yazdığı destanı sonraki nesillere aktarır. Böylece Türk olmanın şuurunu çocuğuna da öğretir. Milletimizin kahramanlıklarının en şanlılarından birisi ve bize zaman olarak en yakını Milli Mücadelemizdir. Türk insanı kendine yakışan zaferi, burada da elde etmeyi bilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında kenetlenerek, onun rehberliğine inanarak bağımsızlığına göz dikenleri vatanından kovmuştur. Bu mücadelede gazilik ve şehitlik şerefine ulaşan atalarımızın destanı hala anlatılır, kahramanlık türküleri hala söylenir. Bize Türkiye Cumhuriyetini emanet eden gazi ve şehitlerimize gösterdiğimiz hürmet bundandır. Türk insanı gazi veya şehit olan atasını en derin duygularla anmaktadır. Hürriyet ve İstikbal Benim Karakterimdir; diyerek Milli Mücadeleyi başlatan Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Sakarya Meydan Savaşından sonra 19 Eylül 1921 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince “Gazilik” ünvanı verilmiştir. Büyük öndere gazilik ünvanının verildiği 19 EYLÜL tarihinin ülkemizde Gaziler günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Bu karar devletimizin ve milletimizin Gazilerimize verdiği önemin onlara duyulan minnet ve şükran duygularının ifadesidir. Ülkemizin toprakları bulunduğu bölge ve stratejik konumu nedeni ile tarih boyunca daima düşmanların hedefi haline gelmiştir. Tarih boyunca hür ve bağımsız olarak yaşamış olan yüce Türk milleti canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını hedef alan her saldırıyı binlerce şehit verme ve gazi olma pahasına korumasını bilmiştir. Dün Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Kore'de, Kıbrıs'ta, 15 Temmuz'da vatanın mücadelesi ve dünya barışı için şahadete uğraşan ve gazi olarak dönen kahraman evlatlarımız bugün, ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak için fırsat arayan dış güçlerin desteklediği kanlı terör örgütüne karşı ülkemizin Güneydoğu Bölgesinde mücadelesini yürütmektedir. Bu mücadele yüzlerce evladımız şehit olurken yüzlercesi de gazilik mertebesine ulaşmaktadır. Herkes bilmedir ki; her ne şekilde olursa olsun vatanımızın bütünlüğünü hedef alan güçler kahraman güvenlik güçlerimiz ve vatansever Türk insanının mücadele azmi ve kararlılığı karşısında yok olmaya mahkumdurlar. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazilik ünvanın verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Gününü kutladığımız bugün vesilesiyle aramızdan ayrılmış gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm gazilerimizi saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Kars Valisi Rahmi Doğan'da, “Üzerinde yaşadığımız vatan toprakları için en değerli varlığı olan canlarını ortaya koyan ve bu özverinin nişanını bedeninde gururla taşıyan gazilerimizin şeref günü olarak kabul ettiğimiz 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şehitlik ve gazilik; vatan sevgisini, milli ve manevi değerlerini her şeyden üstün tutan aziz milletimiz için ulaşılabilecek en yüce makamlardır. Vatanın bölünmez bütünlüğü, yüce milletimizin huzuru ve güvenliği için büyük bir aşkla görev yaparak gazilik rütbesine ulaşan kahramanlarımız, cennet ülkemizin bağımsızlığını kıyamete kadar devam ettirmesinde en önemli değerlerimizdir. Uğruna büyük mücadeleler verilerek ve bedeller ödenerek kazanılan yurt toprakları, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Yurdumuzun her köşesinde şanlı bayrağımızın altında binlerce yıldır hür ve bağımsız olarak bir arada yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bizler de; bu günün güçlü ve saygın Türkiye'sinin temelinde en önemli payın aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimize ait olduğu bilinciyle hareket ederek, şehit ve gazilerin emaneti olan vatanımıza, nesilden nesle yaşatılan bir ruh ve anlayışla sahip çıkarak, ülkemizi en güçlü şekilde belirlediğimiz hedeflere taşımak için el birliği ile çalışacağız. Kahraman Gazilerimiz; Devletimizin ve aziz milletimizin gönül kapıları sizlere ardına kadar açıktır. Devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkânlarıyla sizlerin yanlarında olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda etmiş şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyor, gazilik mertebesi ile şereflenmiş bütün gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.” ifadesini kullandı.

Törenin ardından Vali Doğan, protokol ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneğini ziyaret ederek, şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri ile bir araya geldi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Yüksel Öztürk, Kars Valisi Rahmi Doğan'a ziyaretin anısına kalpak hediye etti.

Vali Doğan daha sonra Evliya Camiine geçerek 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Gazilerimiz ve ebediyete intikal eden şehitlerimiz için düzenlenen Mevlit programına katıldı.