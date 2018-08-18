Kars’ta gelin koçu geleneği sürüyor

Kars’ta yaşayan Onur Ermiş nişanlısına aldığı kurbanlık koçu kentin en işlek caddelerinden Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi üzerinde bulunan Yasemin Çiçekçiliğe getirerek süsletti. Gelin koçunu çiçekçiye getiren Onur Ermiş, nişanlısına aldığı koçun üzerine şeker, çikolata bağlattı. Aydın, koçun boynuzlarına da elma taktı. Cadde üzerinde süslenen koç, vatandaşların ilgisini de çekti.

Anne Nafise Ermiş, "Allah gelinimizi de hayırlı etsin, oğlumuzu da bir ömür mutlu etsin. Gelinimize bir koç götürüyoruz. Hayırlı olsun. Geleneğimiz, göreneğimizdendir. Darısı bekarlara, Allah hayırlısını gençlerimize nasip etsin" dedi.

Onur Ermiş, aldığı koçu çiçekçinin önünden arabaya bindirerek nişanlısının Sarıkamış’taki evinin yolunu tuttu.

Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Kars’ta bayramda hediye edilmek üzere alınan koçlar süslenerek damat tarafından gelinin ailesine teslim ediliyor. Bayram günü kesilen ve kavurma yapılan kurban eti, nişanlı kızın komşuları davet edilerek ikram ediliyor. Hediye koçun boynuzlarına bazı vatandaşlar ise gelinlerine bayram hediyesi olarak bilezik takıyor.