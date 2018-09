Kars'ta güneş altında kalan öğrencileri Vali Doğan kurtardı

Kars'ta düzenlenen İlköğretim Haftası programında güneş altında kalan öğrencileri Vali Rahmi Doğan kurtardı.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı açılışı ve İlköğretim Haftası nedeniyle Başbakanlık TOKİ İlkokulunda program düzenlendi. Düzenlenen programdan dakikalar önce güneş altında hazır bekletilen öğrenciler programın başlaması ve yapılan yaklaşık 17 dakikalık protokol konuşması minik öğrenciler için işkenceye döndü. Bazı öğrenciler güneşten korunmak için üzerlerindeki kazakları ile gölge yapmaya çalışırken bazı öğrenciler de öğretmenleri aracılığıyla okul içerisine götürüldü. Ayrıca ayakta beklemekten yorulan bazı öğrenciler de yere oturduğu görüldü.

Kars Valisi Rahmi Doğan konuşmasını yapmak için çıktığı kürsüde öğrencilerin durumuna müdahale ederek konuşmasını gölgede dinlemeleri için talimat verdi ve öğrenciler gölge alana alındı.

Düzenlenen programın açılış konuşmasını 4/A sınıfından Nurhayat Melek Balcı yaparak, “Kanunlarımıza göre ilköğretim 8 yıldır ve zorunludur. Okulların açıldığı bu haftayı ilköğretim haftası olarak kutluyoruz. Şu anda hepimiz yeni bir eğitim öğretim yılına başlamış olmanın coşkusu içindeyiz. Kavuştuğumuz okulumuz, öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız hepimizi sevince boğdu. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla bir an önce çalışmaya arzuluyoruz. Okul bizim ikinci evimiz gibidir. Beraber yaşamayı, sevgiyi, dostluğu ve arkadaşlığı burada öğreniyoruz. Öğrendiğimiz bilgiler yanında oynadığımız oyunlar ve söylediğimiz şarkılarla hoşça vakit geçiriyor, ortak demişler paylaşıyoruz. Kendimize, ailemize, çevremize, milletimize ve insanlığa faydalı olmak okuma yazma öğrenmekle başlar. Daha sonra öğrendiklerimiz ise iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, bilimi hurafadan ayırır ve bugünkü dünyanın ulaştığı bilgi birikimin, elde ederiz. Bilgisiz ve eğitimsiz insanlar daha çok suç işler. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ve eğitimli insan sayısı ile ölçülür. Yeni bilgiler, yeni dostluklar güzel güzel ve aydınlık fikirlerle kavuşmanız dileğiyle ilköğretim haftanızı kutluyorum.” dedi.

Sınıf Öğretmeni Gülsenan Othan, “Bugün burada 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması, ayrıca ülke genelinde kutlanan İlköğretim Haftasını kutlamak amacıyla toplandık. Bu duygular içerisinde aramıza yeni katılan öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. İlköğretim insan hayatının en önemli aşamasıdır. Bu aşamada çocuklarımıza okulumuzda öncelikle Atatürk İnkılap ve İlkelerine ve anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren yurttaşlar yetiştirmektir.” ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, “2018-2019 Eğitim Öğretim yılında ilimizde yaklaşık olarak 70 bin öğrenci, 4663 öğretmen ve idareci ile birlikte 3582 derslikte eğitim öğretime başlanmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılına başlarken bakanlığımızın 2019 yılı sonunda uygulamaya koymayı planladığı tam gün eğitim öğretime geçme konusunda ilimize gerek bakanlığımız tarafında gerekse il özel idaremiz tarafından ayrılan ödeneklerle yeni yeni okullar yaptırılarak okul ihtiyaçlarımız büyük ölçüde giderilmiş olup ilimiz genelinde 602 okulumuzdan sadece 7 tanesinde ikili öğretim yapılmaktadır. Geri kalan okulların tamamı tekli, tamgün eğitim öğretime geçmiştir. Böylece tam gün uygulamasına hazır hale gelen illerden bir tanesi de ilimiz olmuştur. 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilimizde eğitim görecek öğrencilerimizin tamamına ücretsiz ders kitapları bakanlığımız tarafında yaz boyunca ilimize teslim edilmiş olup müdürlüğümüzce gelen 605 bin ders kitaplarının tamamı ilimizdeki okullara dağıtılmıştır. Böylece bütün öğrencilerimizin kitapları teslim edilmiştir. Bilindiği üzere milli eğitim bakanlığımız tarafından 2016-2017 eğitim öğretim yılında müfredat yenileme programı başlatılmış olup 2017-2018 eğitim öğretim yılında; 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda uygulamaya konulmuştur. Bu yıl ise bütün müfredat yenilenmiş olup yeni müfredata göre ders kitaplarımız basılmıştır. Yeni müfredatımız öğretmenler ve akademisyen uzmanlardan oluşan komisyonlar tarafından; hayata dair ve hayat için gerekli pratik bilgileri ve değerlerimize uygun konuları kapsayan bilgi ve becerileri kazandıran, ulusal ve uluslararası belgelerde tanımlanmış yeterlilikleri, sosyokültürel hayat ile bilim ve teknolojideki değişim ve gelişmelerin gerekli kıldığı vasıfları kazandıran, milli ve uluslararası düzeylerde varlık gösterebilen donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan, insanımızın ve insanlığın ortak değerlerini öğretmeyi amaçlayacak şekilde düzenlenerek yenilenmiştir. Değerli öğretmenler; Bizler sorumluyuz, sorumluluğumuz diğer meslek elemanları gibi sınırlı değildir. Bizim sorumluluğumuz sınırsızdır. Çünkü bizler insan eğitimi ile ilgilenen bir meslek sahibiyiz. Bir toplumda bir doktor, bir hakim, bir savcı veya her hangi bir toplum elemanı görevini hakkı ile yapmıyorsa, vebal bizimdir sorumluluk bizimdir. Toplumda yapılan iyi veya kötü işlerin tamamının faturası biz öğretmenlere aittir. çünkü toplumun bütün kesimleri bizim rahlemizde ders almıştır. Ne zaman ki bizler görev ve sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirirsek bizler bizim rahlemizde geçen öğrencilerimize tam bir örnek insan olabilirsek işte o zaman ülkemiz her yönüyle dünyaya, insanlığa örnek ülke olur. Kıymetli öğretmen arkadaşlarım; hepiniz çok iyi bilirsiniz ki' insan insanın gölgesinde yetişir' topluma katılan her öğrenci biz öğretmenlerin gölgesinde yetişir biz nasılsak gölgemizde yetişen öğrencilerimizde o şekilde olur. Eğer biz doğru durmuşsak bizim yetiştirmiş olduğumuz öğrencilerde doğrudur. Çünkü gölge aslının benzeridir” dedi.

Öğrencilerin güneş altında dikkatlerinin dağıldığını fark ederek kürsüye yaklaşmasını isteyen Kars Valisi Rahmi Doğan, 2018-2019 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile getirmesini temenni etti. “Gözbebeğimiz, gözümüzün nuru çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmesi için yapmamız gereken ne varsa onları yaptık.” diyen Vali Doğan neler yaptıklarını?, velilerin neler yapması gerektiğini? Eğitim camiasındaki arkadaşların neler yapması gerektiğini? Ve öğrencilerin neler yapması gerektiği? hususları anlattı.

Konuşmaların ardından okul öğrencilerinden Melis Nisa Yurdakul “İlköğretim Haftası” ve Melisa Ayvazoğlu “Açıldı Okulumuz” adlı şiirleri okuduktan sonra Kafkas Halk Oyunları gösteri yapıldı. Gösteri için törene katılan minik öğrenciler tekrar güneşin altına alındı ve öğrenciler güneş altında gösteriyi izledi.

Düzenlenen tören Vali Rahmi Doğan'ın ders zilini çalmasıyla sona erdi.