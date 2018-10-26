Kars'ta havaların soğudu, sobalar yanmaya başladı

Kars'ta, havaların soğumasıyla soba ve kaloriferler yanmaya başladı.

Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk ve yağmurlu hava vatandaşlara sobaları kurdurdu. Sobalarını kuran vatandaşlar soğuktan korunmak için bu yıl sobaları erken yaktı.

Sarıkamış'ta her yıl karın 10 Kasım'dan sonra yağdığını belirten vatandaşlar, bu yıl kar yağmadan, yağmurlarla birlikte havaların soğuduğunu belirtiler.

Sarıkamış'ta yaşayan Şener Vanlı, son zamanlarda havanın yağışlı ve soğuk geçtiğini söyledi.

Vanlı, “Sarıkamış'ta her yıl kış mevsimi ağır ve uzun geçiyor. Son zamanlarda yağmurlar ve soğuklar devam ediyor. Havaların soğumasıyla bizde sobaları yakmaya başladık” dedi.

Kars'ta yağmurla birlikte soğuyan havalar vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Kışlık yakacaklarını almayan vatandaşlar yağmurla birlikte kömür ve odun satıcılarının yolunu tuttu. Kentte yağışlı ve soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olacağı öğrenildi.