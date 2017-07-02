Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 09:40

Kars’ta hayvan hırsızı kıskıvrak yakalandı

Kars’ta büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan bir kişi, polisin başarılı çalışması ile kıskıvrak yakalandı.

Kars’ta hayvan hırsızı kıskıvrak yakalandı

02 Temmuz 2017 09:40

Çalınan 7 büyükbaş hayvan ise sahiplerine telim edildi.


Kars’ta il merkezi ve ilçelerde hayvan hırsızlıklarının artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptığı titiz çalışmalar sonucunda hırsızlığı gerçekleştiren zanlıları tespit etti. Digor ilçesi Dumanlı Yaylası’ndan 7 adet büyükbaş hayvanı çalan E.Ö., kamyonette çalınan hayvanlarla birlikte yakalandı. E.Ö. gözaltına alınırken, çalınan 7 büyükbaş hayvan ise kamyon ile birlikte muhafaza altına alındı. Muhafaza altına alınan hayvanlar daha sonra sahiplerine teslim edildi. Üzerinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirilen E.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Polis, olaya karıştığı anlaşılan 3 kişinin yakalanması için de geniş çaplı çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
KARS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:16
  • Güneş :04:34
  • Öğle :12:23
  • İkindi :16:23
  • Akşam :19:50
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!