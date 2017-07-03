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03 Temmuz 2017 13:55

Kars’ta hayvan hırsızlığında artış

Kars’ta son günlerde köylerde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlıkları, köylü ve besicileri tedirgin etmeye başladı.

Kars’ta hayvan hırsızlığında artış

03 Temmuz 2017 13:55

Son iki hafta içerisinde hırsızlar köylerden 50’e yakın büyükbaş hayvanı çalarak izlerini kaybettirdi.


Kars’ın çevre köylerinde hayvan hırsızlığında artış yaşanmaya başlandı. Büyükbaş hayvan hırsızları Kars Merkez Gelirli köyünden 17 adet büyükbaş hayvanı çalarak sırra kadem bastı. Hayvanları çalınan vatandaşlar ise yetkililerden yardım bekliyor.


Yaklaşık bir hafta önce gece köylerinden hayvanlarının çalındığını ifade eden köylüler, güvenlik güçlerinden çalınan hayvanlarının bulunmasını istediler.


Yaklaşık bir hafta önce hayvanlarının çalındığını belirten köylüler, geçen süre içerisinde hayvanları ile ilgili her hangi bir gelişme sağlanmadığını kaydettiler.


Biran önce hayvanlarının bulunmasını isteyen köylüler, her tarafta hayvanlarını arıyor.


Öte yandan hayvanları çalınan köylüler jandarmaya suç duyurusunda bulundu. Jandarma ekipleri, hırsız ya da harsızların yakalanması için hayvan sevkiyatı yapılan yerler ile hayvan pazarlarını mercek altına aldı.




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