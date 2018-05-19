Kars’ta Hellp sendromu teşhisi konulan anne hayata tutundu

Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne göğüs ağrısı şikayeti ile giden ve buradan KAÜ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen 21 yaşındaki anne adayına Hellp sendromu teşhisi konularak ameliyata alındı. Hamileliğinin 25. haftasında sezaryen ile doğum yaptırılan Özlem Karancı ve bebeğine bu ünitede trombosit verilerek hayata tutunmaları sağlandı.

KAÜ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi devam eden Özlem Karancı, hastane doktorlarının sayesinde yaşadığını belirtti.

“Hayatımı hastane doktorlarına borçluyum”

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen daha önce 4 kez hamile kalan ve çeşitli nedenlerden dolayı 4 bebeğini de kaybeden Özlem Karancı, hastane doktorlarına teşekkür etti. Yoğun bakımda tedavi devam eden ve sürekli kontrolleri yapılan Özlem Karancı, “Ben gerçekten başhekim Rulin Deniz hocaya hayatımı borçluyum. Onlar hayatımı kurtardı. Onlar sayesinde iyiyim. Çocuk doktorları sayesinde bebeğim burada 72 saat yaşadı. Batman’a gönderdiler. Söyleyecek tek şeyim onlara hayatımı borçluyum. Her şey için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.

“Bebeğin durumu stabil”

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Dr. Ömer Ertekin, “Bebek 25 hafta, 3 günlük, 450 gram ağırlığında, anne de hellp sendromlu, trombositleri 40 bin olması sebebiyle acilen sezaryenle doğum yaptırıldı. Biz burada ilk müdahalesini yaptık bebeğin, göbek kataterini taktık. Akciğerlerinin açılması için sürfaktan verdik. Gerekli antibiyotik tedavilerine başladık. Bebeğinde anemisi ve trombositi vardı. Bebekte Aferez Ünitesi’nin hazırladığı trombo süspansiyonu aldı. Burada yaklaşık 4 gün bebeği sevk edinceye kadar tedavi izlemini yaptık. 4 günde de bizim burada 2. basamak Yeni Doğan Ünitesi olma sebebiyle 3. düzey Yeni Doğan Yoğun Bakıma uçak ambulansla sevk ettik hastayı, bugün de aldığımız haberlerde hastanın durumunun stabil olduğunu öğrendik” dedi.

“Daha önce 4 kez hamile kalmış”

21 yaşındaki anne adayına Hellp sendromu teşhisi koyarak hemen ameliyata alarak doğum yaptıran Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Rulin Deniz, annenin daha önce de 4 kez hamile kaldığını ve bebeklerini kaybettiğini söyledi.

Dr. Rulin Deniz, “Hastamızın 25 haftalık bir gebeliği vardı. Yapılan kan tahlillerinde Help sendromu olduğunu tespit ettik. Ve acil sezaryene aldık hastayı, tabi değerleri çok düşüktü, eğer Aferez ünitemiz olmasaydı trombosit replasmanı yapamazdık. Hastayı büyük bir ihtimalle kaybedecektik. Aferez ünitesinin açılmasıyla hastanın hayatını kurtarmış olduk. Anne gayet iyi, bebekte şuanda 3. basamak yoğun bakımda takibe alındı. Yine yeni doğan hocalarımızın desteğiyle de 3 gün burada takipleri yapıldı bebeğin, hastamız 21 yaşında 5’inci gebeliğiydi. Ve hiç yaşayan çocuğu yoktu. 4 aylık, 5 aylık karnında ölen bebekleri vardı. Dolayısıyla böyle bir hastanın ve bebeğin kurtarılması bu anlamda ayriyeten önem taşımakta” diye konuştu.

KAÜ Eğitim, Uygulama Hastanesi’nde tedavi süren anne Özlem Karancı’nın sağlık durumu her geçen gün daha da iyiye giderken Batman’da Batman’da 3. Basamak Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi devam eden bebeğinde durumun iyi olduğu öğrenildi.