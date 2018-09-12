Kars'ta huzur uygulaması

Kars’ta 47 ekip 318 polisin katılımıyla ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması yapıldı.
Kars'ta 47 ekip 318 polisin katılımıyla ‘Türkiye Güven Huzur' uygulaması yapıldı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent merkezi ile ilçelerde 47 ekip ve 318 polisin katılımı ile yapılan ‘Türkiye Güven Huzur (2018-5)' adlı huzur uygulamasında, bin 478 kişinin GBT kayıtları sorgulandı, Silahlı tehdit suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.
Uygulamada, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, hırsızlık, hakaret suçlarından toplamda 9 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası ile aranan 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi, adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında ayrıca Kars İlamat ve İnfaz Bürosu'nca Basit Yaralama suçundan aranan 1 kişi, yoklama kaçağı olan 5 kişi yakalanarak gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Uygulamada, kent genelinde 106 işyeri kontrol edildi, 2 kişiye Tütün Kanununa Muhalefetten toplam 248 TL idari para cezası uygulandı. 2 işyerine gerekli cezai işlem uygulanırken, 1 İşyeri kapatıldı, 1 işyerine ise 6 bin 800 lira para cezası kesildi.
‘Türkiye Güven Huzur (2018-5) uygulamasında 123 araç kontrol edilirken, 14 araç sürücüsüne toplamda bin 892 lira para cezası kesildi. Kars'ta asayiş uygulamalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.