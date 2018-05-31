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31 Mayıs 2018 14:11

Kars’ta ‘Huzurlu Parklar’ asayiş uygulaması

Kars’ta ‘Huzurlu Parklar’ asayiş uygulaması kapsamında 410 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Kars’ta ‘Huzurlu Parklar’ asayiş uygulaması

31 Mayıs 2018 14:11


Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arası kent merkezinde bulunan Tarihi Millet Bahçesi, İsmail Aytemiz Parkı, İstasyon Parkı, Mesut Yılmaz Parkı ve GAMP konağı yanında bulunan parkta, Kağızman ve Sarıkamış ilçesinde bulunan parklarda eş zamanlı olarak yapılan “Huzurlu Parklar” isimli Asayiş uygulamasında toplam 205 araç, 410 kişi kontrol edilmildi.


4 araca toplam 492 TL trafik cezası uygulandı.


‘Huzurlu Parklar’ asayiş uygulamasında haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 5 kişi yakalandı. 2 kişiye 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereği gerekli tebligat yapıldı.


Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizin ve şehrimizin geleceği için, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi ve geleceğe emin adımlarla güven içinde yürüyebilmemiz adına “Güvenli Çevre, Huzurlu Toplum” için yürütmüş olduğumuz çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.




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