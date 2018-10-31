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Kars'ta ilkokul öğrencilerinden Atatürk koreografisi

Kars’ta, bin 36 öğrenci Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98.

Kars'ta, bin 36 öğrenci Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Atatürk koreografisi oluşturdu.


Kars Atatürk İlkokulu Müdürü Alparslan Çeçen, öğretmenler ve bin 36 ilkokul öğrencisi, Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, okul bahçesinde Atatürk koreografi oluşturdu. Hazırlık çalışmaları 4 gün süren koreografide bin 36 öğrenci yer aldı.


Kars Atatürk İlkokulu öğrencileri oluşturdukları koreografiyi, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehit ve gazilere hediye etti.


Atatürk İlkokulu öğrencilerinin Atatürk koreografisi havadan da görüntülendi.

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