Kars'ta kaçak içki ele geçirildi

Kars'ta 5 ayrı işyerine düzenlenen eşzamanlı operasyonda kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç faillerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik yürütülen çalışmalarda kaçak sigara ve içki satışı yapan 5 işyeri tespit edildi.

KOM ekiplerince kaçak sigara ve içki satışı yapan 5 ayrı iş yerine eş zamanlı yapılan operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda toplam 772 paket Gümrük Kaçağı Sigara ve 4,25 litre Gümrük Kaçağı içki ele geçirilerek muhafaza altına alındı. İşyeri sahiplerini gözaltına alan KOM ekipleri kaçak içki satan işyeri sahipleri hakkında 5607 Sayılı ‘Kaçakçılık İle Mücadele Kanunu' Kanuna Muhalefet suçundan işlem yaptı.