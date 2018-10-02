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Kars'ta kaçak telefon ele geçirildi

Kars’ta bir iş yerinde Gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Kars'ta bir iş yerinde Gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülen çalışmlarda, kent merkezinde bulunan bir iş yerinde çeşitli markalarda toplam 24 adet ‘Gümrük Kaçağı' olduğu değerlendirilen cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak şüpheli iki gözaltına alındı.


Gözaltına alınrak Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin Gümrük Kaçağı telefonların sahibi olduğu belirlendi. Şüpheliler hakkında hakkında 5607 Sayılı ‘Kaçakçılık İle Mücadele Kanunu' kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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