Kars'ta kar ve tipiden 71 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta kar yağışı ve tipiden 71 köy yolu ulaşıma kapanırken, kar yağışı çocukların ise eğlencesi oldu.

Kars'ta önceki gün başlayan ve aralıklarla yağan kar, gece tipiye dönünce hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipiden 1 köy yolu kapandı. Kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı ekipler çalışma başlattı.

Öte yandan kar yağışı bir taraftan hayatı olumsuz etkilerken, diğer taraftan da çocukların eğlencesi oldu. Digor ve Sarıkamış'ta okula giden çocuklar kar yağışı altında bol bol kar topu oynadı. Kar yağışından mutlu olduklarını ifade eden çocuklar, bol bol arkadaşlarıyla kar altında kar topu oynayarak eğlendi.

Kapalı yollar ekipleri harekete geçirdi

Kars'ta gece etkili olan kar yağışından Merkeze bağlı Akdere, Alçılı, Aydınalan, Başkaya, Çamurlu, Çığırgan, Hasçiftlik, Karaçoban, Küçük Yusuf, Maksutcuk, Yücelen, Arpaçay'a bağlı Akmazdam, Bozyiğit, Gülyüzü, Taşköprü, Digor'a bağlı Derinöz, Hasancan, Karakale, Kırdamı, Mahirbey, Oyuklu, Saklıca, Sorkunlu, Şatıroğlu, Şirinköy, Yemençayır, Kağızman'a bağlı Akören, Çengilli, Karakuş, Şaban, Taşbilek, Ülker, Sarıkamış'a bağlı Akkoz, Altınbulak, Aşağı Sallıpınar, Balıklı, Başköy, Boyalı, Çamyazı, İnkaya, Kalebaş, Kayalıboğaz, Kozan, Köroğlu, Odalar, Parmakdere, Yukarı Sallıpınar, Selim'e bağlı Akçakale, Aşağı Kotanlı, Başköy, Beyköy, Bozkuş, Darboğaz, Eskigeçit, Karakale, Sarıgün, Yalnızçam, Yenice, Yukarı Damlapınar, Büyük Oluklu, Susuz'a bağlı Büyük Çatak, Çığrıklı, Erdağı, Ermişler, Gölbaşı, Kalecik, Kayalık, Kırçiçeği, Kiziroğlu, Küçük Çatak ve Yaylacık yolları ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekipler sefer oldu. Kars'ta özellikle yüksek kesimlerde tipi etkili oluyor. Tipiden dolayı açılan yollar tekrar kapanıyor.