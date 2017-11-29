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29 Kasım 2017 10:04

Kars’ta kar yağdı, hayat durdu

Kars’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kars’ta kar yağdı, hayat durdu

29 Kasım 2017 10:04

Kentte buzlanan caddelerde çok sayıda araç kaydı. Kayan araçlar vatandaşların yardımıyla yollarına devam edebildi.


Kars’ta kar yağışı etkili oluyor. Kentte sabaha doğru başlayan kar yağışı, vatandaşları yine hazırlıksız yakaladı. Erken saatlerde araçlarıyla işlerine gitmek isteyen vatandaşlar buzlanan caddelerde mahsur kaldı. Mihralibey Köprüsü’nde trafik adeta durdu. Kayan araçlar yolda kalırken, vatandaşlar her yıl aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirterek yetkililerin kış aylarında buzlanan caddelere önlem almalarını istedi.


Trafiğin durduğu Mihralibey Köprüsü’nde uzun araç kuyruğu oluştu. Kayan araçlar vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, Karayolları ekipleri bölgede kumlama çalışması yaptı.


Kentte kar yağışı ve caddelerin buzlanmasından dolayı çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.




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