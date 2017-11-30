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30 Kasım 2017 07:52

Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

Kars’ta, kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

30 Kasım 2017 07:52

Gece başlayan kar yağışı hayatı da olumsuz etkiliyor.


Kars’ta gece başlayan kar yağışı, etrafı bir anda beyaza bürüdü. Kar yağışının devam ettiği kentte, vatandaşlar çocuklarıyla sokaklara çıkarak kar yağışı altında kartopu oynadı.


Osmanlı Mahallesi bölgesinde bulunan Kars Kalesi, Evliya Cami kar altında insanları büyülerken, vatandaşlar ise tarihi bölgede kar altında gezmenin keyfini yaşadıklarını belirtiler.


Kar altında dolaşan Müslüm Meriç, “memlekete en çok yakışan iklimi yaşıyoruz biz, bir Karslı, Kars karı muhakkak sever. Gördüğünüz gibi yine otantik bir caddede, eski Kars’ın olduğu caddede lapa lapa yağan karın altında bizde akşam gezmesi yapıyoruz” dedi.


Öte yandan kar yağışının etkili olduğu Kars’ta, trafik ekipleri de sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. Kent dışına çıkan sürücülerin araçlarında zincir, çekme halatı ve ilk yardım çantası bulundurmalarını istedi.


Kars’ta kar yağışından dolayı kapalı yol bulunmuyor. İl genelinde Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri buzlanan yollarda tuzlama çalışmaları yapıyor.


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