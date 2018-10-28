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Kars'ta kaybolan zihinsel engelli bir kişi 9 saat sonra bulundu

Kars’ta kaybolan 35 yaşında zihinsel engelli vatandaş, 9 saat sonra bulundu.

Kars'ta kaybolan 35 yaşında zihinsel engelli vatandaş, 9 saat sonra bulundu.


Kars'ın Digor İlçesi'ne bağlı Bayırbağ köyündeki evinden sabaha doğru dışarı çıkan zihinsel engelli Murat Budak (35), haber alamayan ailesi durumu jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerine bildirdi. Kars'a yaklaşık 73 kilometre uzaklıkta bulunan Bayırbağ köyüne gelen ekipler, Murat Budak'ı aramaya başladı.


İlk önce köy içersinde arama yapan ekipler, daha sonra arama tarama alanını genişleterek köy etrafı ve yakın köylerde de aramayı sürdürdü. Yaklaşık 9 saatlik aramanın ardından Bayırbağ köyüne 7 kilometre uzaklıkta UMKE ve AFAD ekiplerince bulunan Murat Budak, UMKE aracına alınarak genel sağlık taraması yapıldı.


Genel durumu iyi olan ve soğuktan üşüyen Budak, daha sonra Bayırbağ köyüne getirilerek ailesine teslim edildi. 9 saat sonra sağ olarak bulunan zihinsel engelli Murat Budak'ın ailesi ise mutluluğunu ekiplerle paylaştı.

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