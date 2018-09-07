Kars’ta kazlar besiye alındı

Bir yıl boyunca bin bir eziyetle yetiştirilen Kazlar, yere kar düştükten sonra kesilecek.

Kristal karı, Kalesi ve kazıyla meşhur Kars’ta ilkbaharda yumurtadan çıkan kaz yavruları büyüdü. Geçit Köyü’nde Kars Çayı’nda yüzerek doğal ortamda büyüyen kazlar sahipleri tarafından besiye alındı. Besiye alınan kazlar ise Kasım ayında kar yere düştükten sonra, kaz soğuğu gördükten sonra kesilerek, kurutulduktan sonra sofralarda yerini alacak.

Her yıl Kars içinden ve Kars dışından binlerce insanın kaz yemek için Kars’a geldiğini ifade eden Yöresel Ev Yemekleri İşletmecisi Nurkan Yavuz, kazın tandırda kendi yağında pişirilmesi gerektiğini söyledi.

İşletmeci Nurkan Yavuz, Kars dışında başka şehirlerde yetiştirilen ve piyasaya Kars kazı diye sürülen kazların gerçek Kars kazı tadı vermediğine de dikkat çekti.

Yaklaşık 10 yıldır işletmecisi olduğu işyerinde yöresel ev yemekleri yaptığını hatırlatan Nurkan Yavuz, “Kaz kültürü bizim memleketimizin vazgeçilmezidir. Kazlarımız şuan hazır, hazır olmaya başlamıştır daha doğrusu, beslenmeye alındı kazlar” dedi.

“Kaz lezzetini kardan alıyor”

Kazların daha lezzetli olması için kar yemesi gerektiğini belirten Nurkan Yavuz, “Kazların daha lezzetli olması için kar yemesi gerekiyor. Daha doğrusu ayazda, daha soğukta biraz daha yaşaması gerekiyor. Şuanda kaz yavruları büyüdü. Bunların besileri yapılıyor. Daha sonra Kars’ın o soğuğunu yedikten sonra kazlar kesilecek. Zaten en büyük özelliği de kazın kışın yiyilmesidir” diye konuştu.

“Kaz tandırda, kendi yağında pişirilmelidir”

Kazın kolesterol değerinin yüksek olduğuna vurgu yapan işletmeci Nurkan Yavuz, “Kolesterol açısından yüksek bir değere sahiptir. Yazın kaz ikram edilmiyor. Yani çok merak edenler denemek istiyor. O da tadına varabilmek için, merak edildiği için normalde kaz kış yiyeceğidir. Gerek ülkemiz içerisinden, gerekse yurt dışından yerli ve yabancı misafirlerin odağı olarak kaz eti Kars’a insanları çekiyor. Benim yaptığım kazın en büyük özelliği tandır kazı olması, susuz pişmesi, kendi yağında yavaş yavaş, merak edenlerin, tatmak isteyenlere Kars’a gelmesini tavsiye ederiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kars’ta kazlar 100 ile 150 lira arasında satılıyor. İlkbaharda başlayan ve sonbahara kadar beslenen kazlar, kar yağdıktan sonra kesiliyor. Kazların kar yedikten sonra daha lezzetli olduğuna inanılıyor.

Vatandaşlar tarafından oldukça rağbet gören kazlar, Kars ve ilçelerinde yaygın olarak besleniyor. Kazlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illerden alıcı buluyor.

Kazlar sonbaharda besi olgunluğu sağladıktan sonra kar yağması ve kazın kar yemesinden sonra kesimi yapılıyor. Kesilerek kurtulan kazların bir kısmı kentte bulunan lokantalara, bir kısmı da Kars dışına satılıyor.