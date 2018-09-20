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Kars'ta Kerbela Şehitleri anıldı

Hazreti Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela’da şehit edilişinin 1379’uncu yıldönümü nedeniyle Kars’ta anma törenleri yapıldı.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1379'uncu yıldönümü nedeniyle Kars'ta anma törenleri yapıldı. Anma etkinliğinde “Ey Trump ve uşakları bizi ölümle korkutamazsınız. Biz Kerbela çocuklarıyız” yazılı pankart dikkat çekti.


Tören sabah saatlerinde Hz. Ali Çarşı Camii ve Merkez Ehlibeyt Işıklı Camii önünde toplanan binlerce vatandaşın katılımıyla Kuran-ı Kerim okunması, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Anma programına katılanlar, Ehlibeyt Işıklı Camii önünde düzenlenen törenin ardından Türk bayrağı, Atatürk, Hazreti Hüseyin posterleri ve mersiyeler eşliğinde Garnizon Şehitliğine oradan da Yeni Mahalle Mezarlığı'na yürüdü.


Yeni Mahalle Mezarlığı önünde de deste guruplarının zincirlerle dövünmeleri, sine vurma ve mersiyeler eşliğinde Hazreti Hüseyin'i yad etmesi sonrasında aile mezarları ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okudu.


Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1379'uncu yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliğine binlerce Karslı katıldı.

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