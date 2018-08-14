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14 Ağustos 2018 15:42

Kars’ta, ‘Kırmızı Düdük’ uygulaması

Kars’ta, ‘Ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi kapsamında, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıtıldı.

Kars’ta, ‘Kırmızı Düdük’ uygulaması

14 Ağustos 2018 15:42

Çocuklar, kurallara uymayan sürücüleri kırmızı düdüğü çalarak uyaracak.


Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla yollarda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla 81 ilde ’Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi başlatıldı. Proje kapsamında Kars Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı’nda uygulama yaptı.


Uygulama kapsamında içinde çocuklu ailelerin bulunduğu araçlar durduruldu. Ekipler tarafından araçlarda bulunan çocuklara proje hakkında bilgi verilip, kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi. Çocuklardan, içinde bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalması istendi.


Kars Trafik Şube Müdürü Ali Kapukaya, “Emniyet genel Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu bir kampanya var. ‘Bu bayramda bende trafik polisiyim. Hatalı sürücüye kırmızı düdük.’ Kapsamında çocuklarımıza kırmızı düdük dağıtacağız. Amacımız çocuklarımız vasıtasıyla çocuklarımızın aileleri ve yakınlarına çocuklarımız araçtayken veya yay olarak ailelerinde gördükleri kural hatalarını kırmızı düdük çalmak suretiyle onları ikaz edecek. Onları bilinçlendirecekler. Dolayısıyla çocuklar vasıtasıyla trafik bilincini artırma konusunda bir çalışma yapacağız” dedi.


Cumhuriyet Meydanı’nda, ’Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi kapsamında yapılan uygulamalarda çocuklu aileler trafik polislerince durduruldu. Çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür verilerek, çocuklardan büyükleri kural hatası yaptığında düdük çalarak onları uyarmaları istendi.




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