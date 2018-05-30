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30 Mayıs 2018 16:32

Kars’ta koca dehşeti: 8 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü

Kars Sarıkamış’ta öfkeli koca, 8 aylık hamile eşini bıçakladı.

Kars’ta koca dehşeti: 8 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü

30 Mayıs 2018 16:32

Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybederken bebek kurtarıldı.


Sarıkamış’ta bilinmeyen bir sebepten dolayı eşiyle tartışan B.A. eline geçirdiği bıçakla eşi S.A.’yı bıçakladı. Ağır yaralanan ve Sarıkamış Devlet Hastanesine sevk edilen S.A. burada ameliyata alındı. S.A. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 8 aylık hamile olan S.A.’nın bebeği kurtarıldı. Kız çocuğu dünyaya getiren S.A.’nın yakınları ise hastanede gözyaşlarına boğuldu.


Polis, eşi S.A.’yı bıçakladıktan sonra kaçan B.A.’nın yakalanması için harekete geçti.




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