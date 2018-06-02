Kars’ta köpeklerin saldırdığı yavru ayı tedavi altına alındı

Yaralan yavru boz ayısı tedavi altına alındı.

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Hasbey köyünde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanan yavru ayının yardımına köylüler yetişti. Yavru ayıyı köpeklerin saldırından kurtaran köylüler, bir süre yavru ayının başında bekleyerek kendisine gelmesini bekledi. Yavru ayı yerinden kalkamayınca durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğüne bildirildi. Bölgeye gelen eden DKMP ekipleri, yavru boz ayıyı alarak Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi.

Köpeklerin saldırısında yaralanan yavru boz ayısı tedavi altına alındı. Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Metin Öğün ve ekibi tarafından tedavi altına alının yavru ayının vücudunda köpeklerin saldırısından kaynaklı yaralar tespit edildi. Tedavi sürecine başlanılan yavru ayı, sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğal ortamına bırakılacak.