Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 11:45

Kars’ta köpeklerin saldırdığı yavru ayı tedavi altına alındı

Kars’ta annesinden uzaklaşan yavru boz ayısı çoban köpeklerinin saldırısına uğradı.

Kars’ta köpeklerin saldırdığı yavru ayı tedavi altına alındı

02 Haziran 2018 11:45

Yaralan yavru boz ayısı tedavi altına alındı.


Kars’ın Selim ilçesine bağlı Hasbey köyünde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanan yavru ayının yardımına köylüler yetişti. Yavru ayıyı köpeklerin saldırından kurtaran köylüler, bir süre yavru ayının başında bekleyerek kendisine gelmesini bekledi. Yavru ayı yerinden kalkamayınca durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğüne bildirildi. Bölgeye gelen eden DKMP ekipleri, yavru boz ayıyı alarak Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi.


Köpeklerin saldırısında yaralanan yavru boz ayısı tedavi altına alındı. Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Metin Öğün ve ekibi tarafından tedavi altına alının yavru ayının vücudunda köpeklerin saldırısından kaynaklı yaralar tespit edildi. Tedavi sürecine başlanılan yavru ayı, sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğal ortamına bırakılacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
15
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç