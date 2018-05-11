Kars’ta küçük kaşiflerin büyük buluşları

Kars İsmet Paşa İlköğretim Okulu’nda Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan “TÜBİTAK 4006 Bilim ve Müzik Dinletisi” programında ilköğretim öğrencileri tarafından hazırlanan birbirinden güzel buluşlar görücüye çıktı.

Küçük kaşiflerin yaptıkları robotlar, katılımcıları büyüledi. Özellikle basamakları çıkan robot iş makinesi, lego robotu ile misafirlere su ikramı yapan robot ilgi odağı oldu. Katılımcıların ilgi gösterdiği sergide öğrenciler buluşlarıyla adeta ’geleceğin büyük kaşifleri biz olacağız’ dedirtti.

“TÜBİTAK 4006 Bilim ve Müzik Dinletisi” programına katılan ve burada açılan sergiyi gezen İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altın, “Her yıl TÜBİTAK’ın desteklediği projelerdir. Biz bunlara 4006 TÜBİTAK projeleri diyoruz. Sene başı itibariyle okullarımız, proje yaparlar, TÜBİTAK’a müracaat ederler. TÜBİTAK bu projeler içerisinde uygun gördüklerini, kabul eder ve destekler. İlimiz genelinde bütün okullarımızda aynı şekilde projeler söz konusudur. Yıl sonuna kadar tabi çocuklarımız projelerini hazırlarlar. Yıl sonu itibariyle de projelerini görücüye çıkarırlar. Bugün buradaki bilim sanat merkezinin yıl boyu yağmış olduğu çalışması sonucu ürünlerini sergiye çıkardı. Çocuklarımız çok güzel keşifler yapmışlar. Bunların daha ilerlemesini bekliyoruz. Bunlar bu yaşta bunları yapıyorlarsa ilerde inşallah daha büyüklerini yapacaklar” dedi.

Sergiyi gezen Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun ve beraberindekiler bir süre öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldılar. Bir öğrenci ise kan grubu belirleme projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun’dan kan aldı. Öğrencinin elindeki iğneyi Altun’un parmağına batırması renkli görüntüler yaşanmasına neden oldu. Zorda olsa Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun’un parmağından kan alan öğrenci, Altun’un kan grubunu öğrenmesini başardı.