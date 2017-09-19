Kars’ta kupa sevinci

Lig’in iddialı takımlarından Balıkesirspor’u penaltı atışlarında 7-6 mağlup ederek kupada yoluna devam eden Kars 36 Spor taraftarlarını sokaklara döktü.

Maçın tamamlanmasının ardından Faikbey Caddesi üzerinde bulunan at heykeli önüne gelen yeşil-beyazlı taraftarlar galibiyet sevincini gönüllerince kutladı.

At heykeli önünde meşale yakan taraftarlar adeta kendinden geçti. Türkiye’de tek stadyumu olmayan takım unvanını da elinde bulunduran Kars36spor taraftarları, stat istedi.

“Stadyumumuz yok Türkiye kupası oynuyoruz”

At heykeli önünde toplanan taraftarlar, “Stadyumu olmayan bir şehirde Türkiye Kupası oynuyoruz” diyerek Kars’a stadyum yapılmasını istediler

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bölgesel Amatör Lig ekibi Kars 36 Spor’un normal süresi 1-1 sona erdiği ve penaltı atışları sonunda 7-6 Balıkesir Baltokspor’u yenerek yoluna devam etmesini sevincini yaşayan yeşil-beyazlı taraftarlar gece geç saatlere kadar sokaklarda galibiyet coşkusunu yaşadı. Taraftarlar daha sonra sessizce dağıldı.