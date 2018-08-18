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18 Ağustos 2018 13:49

Kars’ta kurban pazarında bayram yoğunluğu

Kars’ta kurban pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Kars’ta kurban pazarında bayram yoğunluğu

18 Ağustos 2018 13:49


Kömür Tevzii mevkiinde kurulan kurban pazarında yoğunluk yaşanıyor. Bayrama sayılı günler kala bazı vatandaşlar kurbanlıklarını alırken, bazı vatandaşlar ise fiyat sorarak son günü bekliyor.


Kurban pazarında en çok ilgiyi ise küçükbaş hayvanlar görüyor. Büyükbaş hayvan fiyatlarının 6 ile 14 bin lira arasında değiştiği pazarda küçükbaş hayvanlar ise 8 lira ile bin 700 lira arasında alıcı buluyor.


Kars’ta bu yıl geçtiğimiz yıla oranla kurban fiyatları daha uygun olurken, besiciler yoğunluğa rağmen satışlardan memnun değil. Besiciler, sık sık pazarlık yapılmasına rağmen alışverişin olmadığını söylerken müşteriler son gün fiyatların düşeceğini ileri sürüyor.




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