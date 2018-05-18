Kars’ta mahalle sakinlerinin çöp isyanı

Vatandaşlar şehrin çöpünün mahallelerine dökülmesini istemiyor.

Kars’ta çöp ve atıkların toplanarak, biriktirildiği Karadağ çöplüğü etrafa mikrop saçıyor. Yıllardan beri çözüm bulunmayan Karadağ Çöplü özellikle yağmurlu havalarda içten içe yanarken, çıkardığı dumanla sağlığı olumsuz etkiliyor. Çocuklarının ve hayvanlarının çöplükten etkilenerek hastalandığını ile süren mahalle sakinleri belediye çöp arabalarının önünü kesti, temizlik işçilerinin bölgeye çöp dökmesine izin vermedi.

Karadağ Çöplüğüne gelen mahalle sakinleri burada toplanarak belediye temizlik işlerine ait çöp arabalarının çöp dökmesinin önüne geçti. Bölgede çöp arabaları dolu olarak bekletiliyor. Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta’nın sorunlarına duyarsız kaldığını ifade eden vatandaşlar etrafa yayılan çöp ve kokudan dolayı çocuklarının hastalandığını böyle giderse bütün mahallenin hasta düşeceğini belirttiler.

Dökülen çöplerden mağdur olduklarını belirten mahalleliler, “Evimizin içine kadar çöp çöp dökmüşler. Biz şuanda çöpün içerisinde yaşıyoruz. Biz söylüyoruz yetkili kimse gelip bizi dinlemiyor. Kamyonları durdurmuşuz. Ama kimse yok. Hiçbir yetkili gelmedi. Şehrin ne kadar pisliği varsa buradadır” diye tepki gösterdiler.

Karadağ Mahallesi Muhtarı Aydın Muğlu’da Kars Valisi Rahmi Doğan’dan seslerine kulak vermesini istedi.

Muhtar Aydın Muğlu, “50 defa müracaat ettik. Kimse ilgilenmedi. Çevre Bakanlığı para gönderdi. Belediye yine yapmadı. Çöpler gelişi güzel dökülüyor. Burası sit alanı geçiyor. Şuanda burası çöp alanı olmuş. İnsanlar perişan haldeler. Çöpü halkın üzerine döküyorlar. Vali beye sesleniyoruz. Vali bu işe duyarlı olsun el atsın” dedi.

Uzun yıllardan beri bir türlü çözüm üretilmeyen Karadağ Çöplüğünde toplanan çöpler etrafa pis koku yayıyor. Çöplük insan ve hayvan sağlığını da olumsuz etkiliyor.