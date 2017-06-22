Kars’ta market terazilerinin denetimi devam ediyor

İl Müdürü Tarkan Tarık Kocagöz, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu çerçevesinde denetimlerini sürdürdüklerini söyledi.

Kocagöz, “Kars’ta faaliyette bulunan marketlerin kullandıkları terazilerin 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun belirlediği kriterlerde çalışıp çalışmadıkları denetlenerek kontrol edildi. Denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadı” dedi.

Tarkan Tarık Kocagöz, iş yeri sahipleri terazilerinin muayene ve damgalanması hakkında bilgilendirilerek denetimlerin hem vatandaş hem de esnafı korumaya yönelik olduğu beyan edilerek, aynı kanunun 9. maddesinin (c) bendi gereğince vatandaşların maddi zarara uğramaması adına ani denetimlerin rutin olarak devam edeceğini belirtti.

Öte yandan Kars’ta AVM ve marketlerde kullanılan terazilerin denetimlerinin belirli aralıklarla yapılacağı kaydedildi.