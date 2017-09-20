Kars’ta metruk bina alev alev yandı

Olay, Ordu Caddesi’nde meydana geldi. Metruk bir binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını farka eden vatandaşlar itfaiye ve polisi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Hızla büyüyen ve etrafta bulunan binalara da sıçrama ihtimali bulunan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis bölgeye vatandaşların girmesine izin vermezken, itfaiye ekipleri ise soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Uzun zamandan beri boş olan, kimliği belirsiz kişilerin kullandığı metruk binada yangının nedeni araştırılırken, olayda iki metruk binanın çatısı tamamen yandı.