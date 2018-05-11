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11 Mayıs 2018 12:10

Kars’ta otobüs ve tren garlarında asayiş uygulaması

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta da Otobüs Terminalleri, Tren Gar ve İstasyonlarında 37 ekip ve 105 polis ile eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.

Kars’ta otobüs ve tren garlarında asayiş uygulaması

11 Mayıs 2018 12:10


Uygulama da; toplam 525 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Hakkında çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 kişi yakalandı. Sahte pasaport beyan eden yabancı uyruklu 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Asayiş uygulamasında 66 araç kontrol edilirken,2 araca gerekli cezai işlem uygulandı.


Öte yandan konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’den yapılan yazılı açıklamada; "Halkımızın mal ve can güvenliğinin teminatı olan Polisimizin bu tür asayişin bozulmasına yönelik olaylara karşı mücadelesi özverili ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.




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