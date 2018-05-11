Kars’ta otobüs ve tren garlarında asayiş uygulaması

Uygulama da; toplam 525 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Hakkında çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 kişi yakalandı. Sahte pasaport beyan eden yabancı uyruklu 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Asayiş uygulamasında 66 araç kontrol edilirken,2 araca gerekli cezai işlem uygulandı.

Öte yandan konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’den yapılan yazılı açıklamada; "Halkımızın mal ve can güvenliğinin teminatı olan Polisimizin bu tür asayişin bozulmasına yönelik olaylara karşı mücadelesi özverili ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.