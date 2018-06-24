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24 Haziran 2018 08:57

Kars’ta oy kullanma işlemi başladı

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Kars’ta oy kullanma işlemi başladı

24 Haziran 2018 08:57

Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oy verme işlemi tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da başladı.


Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri Kars geleninde 181 bin 776 seçmen, 712 sandıkta oy kullanacak. Kars’ta sabah saat 08:00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemleri, saat 17.00’da sona erecek. Karslılar sabah erken saatlerde oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı.


Öte yandan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’da memleketi Kars’ta oyunu kullanacak. Bakan Arslan, Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlköğretim Okulu’nda oyunu kullanacak.




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