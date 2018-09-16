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Kars'ta patos makinesine düşen kız çocuğu ağır yaralandı

Kars’ta patos makinesine elbisesi takılan 5 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Kars'ta patos makinesine elbisesi takılan 5 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.


Kars merkez Ölçülü köyünde patoz makinesinin yanında oynayan 5 yaşındaki M.Y.'nin elbisesi çalışan makineye takıldı. Elbisesiyle birlikte makineye sürüklenen M.Y.'nin yakınları duruma müdahale ederek makineyi durdurdu. Ağır yaralanan M.Y. olay yerine gelen ambulansa ile Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Bacağından ağır yaralanan M.Y. Harakani Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.


Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.Y.'nin bacağından ağır yaralandığı öğrenildi.

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