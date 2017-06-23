Kars’ta polis ve jandarmadan ortaklaşa güvenlik uygulaması

Uygulamaya havadan drone ile destek verildi.

81 İlde İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları trafik ekipleri ile trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerinin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması ve denetim faaliyetleri yoluyla yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla Sanayi Kavşağı’nda polis ve jandarmadan oluşan karma ekiplerle havadan drone yardımı ile ’Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi" yapıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlara GBT sorgulaması yapıldı. Araçların bagajları tek tek kontrol adildi. Kusurlu görülen sürücülere cezai işlem uygulandı. Toplam 80 aracın durdurulduğu uygulama vatandaşlar arasında da bayram öncesinde memnuniyetle karşılandı.

Öte yandan trafik ve jandarma ekipleri sürücüler bayram yoğunluğu dolayısıyla dikkatli olmaları konusunda uyardı.