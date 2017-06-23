Kars’ta protokol bayramlaştı

Kars Valiliği’nde düzenlenen programda, Vali Rahmi Doğan, beraberinde 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan ve Belediye Başkanı Murtaza Karaçata, AK Parti Kars Milletvekili Dr. Selahattin Beyribey ile birlikte tebrikleri kabul etti.

Vali Rahmi Doğan, Kars halkının Ramazan Bayramını kutlayarak, bayramın hayırlara vesile olmasını diledi.

Özdemir, bayramın il genelinde mutlu, huzurlu ve güvenilir bir şekilde geçirilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Kars Valisi Rahmi Doğan, “Yardımlaşma, dayanışma, paylaşma duygularımızı zirveye ulaştıran, kardeşlik, dostluk ve sevgi bağlarımızı güçlendiren, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan ayını idrak etmiş olarak Ramazan Bayramı’na erişmiş bulunmaktayız. Toplumsal yaşamımızda önemli bir yeri bulunan, yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramlar, dini ve milli inançlarımızı örf ve âdetlerimizle süsleyip, yüzyıllar boyu özenle örülmüş değerlerimizin yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan müstesna günlerdir” dedi.

Doğan, “Bayramlar; toplumda millet olma bilincinin şekillendiği, kuvvetlendiği, insanları manevi bakımdan en üst seviyelere çıkaran çok özel günlerdir. Bizler de bu bilinç içerisinde bu özel günü, anlamına uygun olarak kutlamanın yanı sıra, bayram yapamayanların derdine, kederine, acısına ortak olabilmeliyiz. Ramazan ayının taçlandırıldığı gün olan Ramazan Bayramının, bütün vatandaşlarımızın, yoksullarla, mağdurlarla, ihtiyaç sahibi insanlarla dayanışma ve yardımlaşmasına vesile olması, bu mübarek günün anlamına anlam katacaktır. Bayramın önemini hatırlattığı güzel değerlerin, bir arada yaşama şuurumuzu güçlendiren hasletlerin, sadece bayram günleri ile sınırlı kalmamasını ve yılın tüm günlerinde toplumumuzu kuşatmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; birlik ve beraberlik içerisinde nice mutlu bayramlara ulaşmak ümidiyle başta Karslı hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu kutlu bayramın aziz milletimize, tüm insanlığa barış, kardeşlik, hoşgörü ve huzur getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.